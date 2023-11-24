اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 10:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

بلدية برشلونة تعلن قطع العلاقات مع إسرائيل حتى ضمان حقوق الشعب الفلسطينى

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 08:46 م
بلدية برشلونة تعلن قطع العلاقات مع إسرائيل حتى ضمان حقوق الشعب الفلسطينى نتنياهو
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت بلدية برشلونة الإسبانية اليوم قطع كل العلاقات مع إسرائيل حتى ضمان حقوق الشعب الفلسطينى. واستدعى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجا على تصريحات داعمة للفلسطينيين، وفقا لـ القاهرة الإخبارية.

وكان رئيس وزراء إسبانيا "بيدور سانشيز" أكد أنه أصبح من الضروري وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية، لافتًا إلى أنه يجب حل الدولتين وعلى أوروبا أن تدعم ذلك، مشددا: "يجب على إسرائيل اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة في قطاع غزة والضفة الغربية".
 
كما طالب رئيس وزراء بلجيكا "أكسندر دي كرو" بإطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، كما دعا إسرائيل لاحترام القانون الإنساني الدولي. وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع حل جيد ولكننا نسعى إلى وقف نهائى.






تبادل الأسرى

معبر رفح

مصر

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة



الموضوعات المتعلقة

شاهد المحتجزين الإسرائيليين برفقة الوفد الأمنى المصرى بعد إطلاق سراحهم

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 07:40 م

القاهرة الإخبارية: الوفد الأمنى المصرى يشرف على عملية نقل الأسرى الفلسطينيين

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 07:38 م

CNN تنقل من القاهرة الإخبارية.. والطاهري: برافو يا كبار هنا القاهرة عاصمة الخبر

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 07:40 م

تايلاند تشكر مصر على دورها فى إطلاق سراح مواطنيها خارج صفقة الأسرى

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 07:41 م

القاهرة الإخبارية تعرض احتفالات الضفة الغربية بخروج الأسرى الفلسطينيين

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 07:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة