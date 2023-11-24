بلدية برشلونة تعلن قطع العلاقات مع إسرائيل حتى ضمان حقوق الشعب الفلسطينى

كتب محمد جمال

أعلنت بلدية برشلونة الإسبانية اليوم قطع كل العلاقات مع إسرائيل حتى ضمان حقوق الشعب الفلسطينى. واستدعى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجا على تصريحات داعمة للفلسطينيين، وفقا لـ القاهرة الإخبارية.

وكان رئيس وزراء إسبانيا "بيدور سانشيز" أكد أنه أصبح من الضروري وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية، لافتًا إلى أنه يجب حل الدولتين وعلى أوروبا أن تدعم ذلك، مشددا: "يجب على إسرائيل اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة في قطاع غزة والضفة الغربية".

كما طالب رئيس وزراء بلجيكا "أكسندر دي كرو" بإطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، كما دعا إسرائيل لاحترام القانون الإنساني الدولي. وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع حل جيد ولكننا نسعى إلى وقف نهائى.