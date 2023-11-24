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المتهمون بسرقة الهواتف المحمولة: نبيعها لتاجر عارف أنها مسروقة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:00 ص
المتهمون بسرقة الهواتف المحمولة: نبيعها لتاجر عارف أنها مسروقة متهم- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطلين متهمين بسرقة الهواتف المحمولة فى منطقة الزيتون باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث اعترفا المتهمين تكوينهما تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحموله بأسلوب الخطف وبيعها لتاجر على علم انها مسروقة بسعر بخس. 
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الزيتون حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (5 هواتف محمولة - سلاح أبيض "مطواة").
 
وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.
 






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