"العامة للصوامع": تنفيذ مشروع إنشاء صومعة معدنية 100 ألف طن بغرب بورسعيد

كتب هانى الحوتى

قالت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنه جاري تنفيذ مشروع إنشاء صومعة معدنية سعة 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد، مضيفًا أنه تم توريد 4 شحنات من التوريدات الأجنبية، وتم البدء في أعمال التركيبات خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك نظرًا لظروف الحرب الروسية الأوكرانية، والقرارات التي صدرت من البنك المركزي المصري الخاصة بالاستيراد تم صرف الدفعة المقدمة للتوريدات الأجنبية في شهر يونيو ويوليو عام 2022، وفتح الاعتمادات المستندية في شهر مايو 2023، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال على كافة المستويات، وذلك لإزالة كافة المعوقات.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة القوائم المالية للشركة العامة للصوامع والتخزين في 30 سبتمبر عام 2023، والذي تضمن ملاحظة بأن رصيد حساب مشروعات الشركة تحت التنفيذ بلغت 286.1 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023، منها 114.8 مليون جنيه قيمة المنصرف لإنشاء صومعة معدنية سعة 100 طن قمح بميناء غرب بورسعيد، ونحو 105.9 مليون جنيه يثمل قيمة المنصرف لشركة الرواد الهندسية الحديثة عن الأعمال الإنشائية للصومعة المعدنية المقرر الانتهاء منها في 4 فبراير عام 2022 مما يعني تأخر الشركة المنفذة في تنفيذ الأعمال المطلوبة، وفقًا للجدول الزمني بنسبة إتمام للأعمال المدنية بنسبة 55%.

أوضحت الشركة، أنها أخلت مبنى السبتية لدخوله في نطاق تطوير ميدان رمسيس ومحطة مصر، ويتم التنسيق مع وزارة التموين لحفظ حق الشركة في الحصول على التعويض المناسب الذي يتم تحديد بمعرفة لجان متخصصة، وتم إجراء التسويات اللازمة بالنسبة لبند المباني في 30 يونيو عام 2023، وسيتم إجراء التسويات اللازمة بالنسبة لبند الأراضي بعد الحصول على التعويض.

يأتي ذلك ردًا على مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات يتضمن ملاحظة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التعويضات المناسبة نظير أرض الشركة بميدان رمسيس، والتي تم إخلائها لتنفيذ أعمال تطوير وتجميل منطقة ميدان رمسيس بوسط القاهرة.

وقالت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنه تم الانتهاء من أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي وصرف المطر وتوصيل شبكة مياه الشرب بشونة السواح، والاستلام الابتدائي، كما تم توريد كافة التوريدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل صومعة رصيف 85 بميناء الإسكندرية، وجاري تنفيذ أعمال التركيبات، ويتم المتابعة لإنهاء الأعمال في موعد غايته شهر نوفمبر الجاري.