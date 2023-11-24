"الصليب الأحمر" لـ"اليوم السابع": دور مصر فى غزة امتداد لدعمها السودان وليبيا

إيمان حنا

تتضح أهمية الدور المصرى فى أزمة غزة يومًا بعد يوم، وصولا إلى النجاح فى التوصل إلى الهدنة الإنسانية في القطاع، في هذا السياق قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة ألفونسو فيردو بيريز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الدور المصرى فى غزة ليس وليد هذه الظروف التى نمر بها في إطار هذه الأزمة؛ بل هو دور اعتدناه من الدولة المصرية، فهو امتداد لدورها الكبير في السودان وليبيا واليمن، لقد كنت ممثلًا للجنة فى السودان قبل أشهر ولمست حجم الجهود التى تبذلها مصر لدعم الشعب السودانى.

وعلى صعيد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ؛ أوضح ألفونسو؛ فى تصريحاته، أنه لا يوجد مكان آمن فى غزة وهناك تحديات كبيرة تواجه عملنا بداخل القطاع، وصعوبة الوصول للمحتاجين إلى المساعدات، فأصبح السكان غير قادرين على تأمين أبسط احتياجاتهم اللازمة لبقائهم أحياء، وهناك 350 عالق نحاول التواصل معهم.

و يمثل شح الوقود المشكلة الأكبر خاصة بالنسبة لعمل المؤسسات الطبية والمستشفيات؛ إننا عملنا على توفير كميات منه خاصة لعدد من المستشفيات لكنها لا تفى بالاحتياجات المطلوبة لعمل تلك المستشفيات؛ هناك أيضا أكثر من 100 ألف نازح يفتقرون إلى الغذاء والدواء والمأوى .

وناشد ألفونسو المجتمع الدولى ـ عبر "اليوم السابع" ـ بالضغط لتيسير عمل المنظمات الإنسانية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع المزيد من الضحايا بين طواقم العمل بتلك المنظمات وأيضا بين المدنيين فى القطاع خاصة، أشد الفئات ضعفًا للخطر، مثل الجرحى والأطفال الخدَّج والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن؛ وأيضا ضمان سلامة مركبات الإسعاف والطواقم الطبية وتيسير وصولهم للمصابين بأسرع وقت، وهى جميعًا التزامات يكفلها القانون الدولي الإنسانى وعلى الجميع تنفيذها.

وأرسلنا فرقًا طبية فريقًا وكمية من الإمدادات الطبية لدعم المستشفيات في مختلف أنحاء قطاع غزة، وتواصل اللجنة تكثيف دعمها المقدم للرعاية الصحية الطارئة. وفي الأيام الماضية، كما نسقت اللجنة الدولية للصليب الاحمر أيضًا مرور القوافل ورافقتها في بعض الحالات لإجلاء المرضى فى المستشفيات والنازحين من شمال غزة.