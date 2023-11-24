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رئيس وزراء اسبانيا: دور الرئيس السيسي محورى فى دخول المساعدات إلى غزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 11:31 ص
رئيس وزراء اسبانيا: دور الرئيس السيسي محورى فى دخول المساعدات إلى غزة رئيس وزراء اسبانيا
كتب محمد شعلان

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أكد رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز، أننا لا نغفل آلاف الضحايا المدنيين في غزة، حيث أنه لدينا أكثر من 2 مليون شخص في غزة يواجهون ويلات الحرب، قائلا: لابد أن ننهى هذه الكارثة الإنسانية ودخول المساعدات بقدر كافي وشكل منتظم.

وأضاف رئيس وزراء اسبانيا، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، لابد من التفاوض وتبادل وجهات النظر، ونأمل أن الهدنة الإنسانية التي كان ورائها الرئيس السيسي تستمر لتصل في النهاية إلى وقف اطلاق النار، موجها الشكر لمصر على الدور الأساسي الذي تقوم به حيال احتواء الازمة في غزة.

ووجه رسالة للرئيس السيسي: "دوركم محورى لتوصيل المساعدات خاصة للفلسطينيين فى ظل حاجتهم للمعدات الطبية وإجلاء المدنيين".

 







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