اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الفلبينية: مازال 26 من رعايانا فى قطاع غزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:48 م
الخارجية الفلبينية: مازال 26 من رعايانا فى قطاع غزة غزة
أ ش أ

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 ذكرت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم /الجمعة/ بأن 26 من رعاياها مازالوا يتواجدون فى قطاع غزة، وأن 10 منهم فى انتظار التحقق من تصاريح خروجهم قبل أن يتمكنوا من مغادرة القطاع عبر معبر رفح.

ونقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية عن وكيل وزارة الخارجية إدواردو دى فيجا قوله أنه تم إعادة حوالى 109 فلبينيين حتى الآن من القطاع، فيما تسعى الحكومة الفلبينية فى الوقت الحالى لصياغة خطة لمساعدة رعاياها وأسرهم على مغادرة غزة والعودة إلى الفلبين.


يأتى ذلك بينما دخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ فى قطاع غزة صباح اليوم على أن تستمر لمدة 4 أيام، وسيتم خلالها الإفراج عن 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال دون ال19 عاما، ويفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال.

 

 







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