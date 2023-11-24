أهم مميزات استخدام الغاز الطبيعى كوقـود للسيـارات.. تعرف عليها

كتبت – مروة الغول

شهد المشروع القومى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات طفرات فى إعداد السيارات المحولة و كذلك فى تنفيذ وتشغيل والانتشار لمحطات التموين بالغاز على مستوى الجمهورية، وفيما يلى أهم مميزات استخدام الغاز الطبيعي المضغـوط كوقـود للسيــارات وكانت كالتالى..

1- نظيف

2- يحافظ على البيئة.

3- خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

4- يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

5- آمــن الغـازغيــر سـام وهو أخــف من الهــواء فإذا مــا تســرب فإنــه يتصــاعد إلى أعلــى.

6-احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.

7-منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.

8-اسطوانــــة الغـــاز الطبيعــــي مصممــــة وفقـــاً لأحـــــدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات.

9-متوافر حيث تتوافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع حيث يتم نقل الغاز للمحطـات عن طــريق الشبكـة القومية للغازات.

10-اقتصادي يحقيدق عائد اقتصــادي لمالكــي السيــارات عند تحويـل سياراتهـم وذلك من خـلال الوفر الناتــج من استخــدام الغـاز بدلاً من الوقـود السائـل.

وتتضمن التسيرات الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود والتى أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية الفترة الماضية ،منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها التقسيط على سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها.

وفيما يتعلق بالتقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الإدارية وكذلك التقسيط على سنتين بدون فوائد.