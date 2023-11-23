أهم مكونات طقم تحويل السيارات للغاز .. تعرف عليها

كتبت – مروة الغول

العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التى تعود مباشرة على المواطن من مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود كما أنه وقود نظيف وصديق للبيئة وفيما يلى أهم مكونات تحويل السيارات للغاز الطبيعى كوقود وكانت كالتالى..

1- الأسطوانة.

2- منظم الضغط.

3- الخـــلاط.

4- معالج تقديم الشرر.

5- مفتاح التحويل.

6- صمام الملء (بلف الشحن).

7- صمام الغاز.

8- صمام البنزين.

ونجح قطاع البترول فى تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز الطبيعى فى جميع محافظات الجمهورية والتى يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية فى جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير على المواطنين،وخلال الفترة الماضية جاء إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن تيسيرات جديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزى السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة..

وتتضمن التسيرات الجديدة منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها التقسيط على سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها.

وفيما يتعلق بالتقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الإدارية وكذلك التقسيط على سنتين بدون فوائد.