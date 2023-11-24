أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يصل إلى 2750 جنيها للجرام

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 24-11-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 2750 جنيهًا، وزيادة الإنفاق الفعلي على بند الدعم بالموازنة العامة للعام المالي الماضي بنسبة نمو 50.9% بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 2750 جنيها للجرام سجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2750 جنيهًا- وقت صياغة هذه السطور- وذلك مع تغيرات لحظية في سعر الذهب بالسوق المصري، وبلغ عيار 24 حوالي 3143 جنيها، وسجل عيار 18 حوالي 2357 جنيها، وعيار 14 سجل 1833 جنيها، والجنيه الذهب 22000 جنيها. سجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2750 جنيهًا- وقت صياغة هذه السطور- وذلك مع تغيرات لحظية في سعر الذهب بالسوق المصري، وبلغ عيار 24 حوالي 3143 جنيها، وسجل عيار 18 حوالي 2357 جنيها، وعيار 14 سجل 1833 جنيها، والجنيه الذهب 22000 جنيها.

يشهد الذهب تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الجمعة مع نهاية الأسبوع، بسبب عطلة الأسواق الأمريكية التي قللت من أحجام التداول في الأسواق المالية، بينما يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن وجد الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

يتداول سعر الذهب الفوري- وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون- عند 1993 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى خلال جلسة أمس عند 1998 دولار للأونصة، بينما يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.7% وكان قد سجل اعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع خلال تداولات الأسبوع عند 2007 دولار للأونصة.

وزير المالية: زيادة الإنفاق على الدعم بنسبة 50.9% خلال العام المالى الماضى كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بالموازنة العامة للعام المالي الماضي بنسبة نمو 50.9% بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%. كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بالموازنة العامة للعام المالي الماضي بنسبة نمو 50.9% بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.

أضاف وزير المالية، أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2023/2022 المنتهي في يونيه 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، كما أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.

مصر تعلن رفضها قطع الاتصالات بقطاع غزة أمام المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية أكد حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على دعم مصر الكامل وتضامنها مع الموقف الفلسطيني ورفضها التام لقطع وسائل الاتصالات والإنترنت وتدمير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات في قطاع غزة مما يهدد حماية وأمن المدنيين المتواجدين داخل القطاع. أكد حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على دعم مصر الكامل وتضامنها مع الموقف الفلسطيني ورفضها التام لقطع وسائل الاتصالات والإنترنت وتدمير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات في قطاع غزة مما يهدد حماية وأمن المدنيين المتواجدين داخل القطاع.

جاء ذلك خلال إلقاء المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كلمة مصر بالنيابة عن مجموعة الدول العربية، وذلك في الجلسة العامة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.