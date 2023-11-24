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سعر الذهب عيار 21 يسجل 2750 جنيها للجرام

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:03 م
سعر الذهب عيار 21 يسجل 2750 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2750 جنيهًا- وقت صياغة هذه السطور- وذلك مع تغيرات لحظية في سعر الذهب بالسوق المصري.

أسعار الذهب اليوم 

عيار 24 يسجل 3143 جنيها
 
عيار 21 يسجل 2750 جنيها 
 
عيار 18 يسجل 2357 جنيها 
 
عيار 14 يسجل 1833 جنيها 
 
الجنيه الذهب 22000 جنيها 

أسعار الذهب عالميًا

يشهد الذهب تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الجمعة مع نهاية الأسبوع، بسبب عطلة الأسواق الأمريكية التي قللت من أحجام التداول في الأسواق المالية، بينما يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن وجد الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي.
 
يتداول سعر الذهب الفوري- وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون- عند 1993 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى خلال جلسة أمس عند 1998 دولار للأونصة، بينما يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.7% وكان قد سجل اعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع خلال تداولات الأسبوع عند 2007 دولار للأونصة.
 
على الرغم من الأداء الإيجابي للذهب هذا الأسبوع إلا أنه فشل في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والاستقرار أعلاه بسبب عدم الاستقرار الحالي في توقعات الأسواق بخصوص مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي بالإضافة إلى تأثير البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع.
 
وتوقع تحليل جولد بيليون، ألا يشهد الذهب تحركات قوية خلال جلسة اليوم حتى نهاية الأسبوع، حيث يركز معظم المتداولين الآن على عمليات التسوق في عطلة عيد الشكر والجمعة السوداء في الولايات المتحدة، حيث أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الخميس وستفتح لمدة نصف يوم الجمعة.
 
مع اقتراب موسم العطلات في الأسواق المالية في ديسمبر لم يتمكن الذهب من تحقيق مكاسب جديدة فوق 2000 دولار للأونصة، حيث استمرت الأسواق في استيعاب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر والذي صدر يوم الثلاثاء الماضي.
 
أظهر محضر الاجتماع أن البنك مستمر في السياسة النقدية المتشددة وفتح الباب أمام رفع جديد في الفائدة، ولكن سيتحرك البنك بحذر فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية التي ستعتمد على البيانات الاقتصادية.






عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

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