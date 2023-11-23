اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 07:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع مواطن وإصابة 12 آخرين فى حادث سيارة محملة بالعمال بطريق الفيوم

الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:46 م
مصرع مواطن وإصابة 12 آخرين فى حادث سيارة محملة بالعمال بطريق الفيوم مستشفى الفيوم العام
الفيوم رباب الجالي

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لقي مواطن مصرعه، بينما أصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل الجثة إلى إحدي المستشفيات بالجيزة، بينما نقل المصابون إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، أمام المقابر باتجاه أكتوبر، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف من الفيوم وأكتوبر إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثة لمواطن وإصابة 12 آخرين، وتم نقل الجثة إلى أحد المستشفيات بمحافظة الجيزة، والمصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







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