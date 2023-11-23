اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 11 فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:19 م
إصابة 11 فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 11 مواطنا فى حادث تصادم وقع بين سيارتين بالفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، فى المنطقة ما بين محطة تحصيل الرسوم، والبوابات الهيكلية، فى اتجاه محافظة الفيوم.
 
وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 11 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.






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