محافظ الدقهلية يقرر إحالة 275 محضرا بالمخالفات التموينية المتنوعة للنيابة العامة

الدقهلية - محمدالحبشى

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 275 محضرا، حيث تم ضبط المخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية، التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية علي مدار اسبوع

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت 12مركزا وحيا ومدينة بنطاق المحافظة، تضمنت أحياء ومراكز ومدن السنبلاوين، وميت سلسيل، والجمالية، وبلقاس، ونبروه والمنصورة، والمنزلة، تمى الامديد، شربين، ميت غمر، اجا، طلخا حيث تم المرور علي 235 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين

وجاءت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات، عدم وجود سجل تفتيش، محاضر انتهاء انتاج وعدم إعطاء بون، عدم نظافة أدوات العجين، وأيضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية

إضافة إلي التحفظ علي 50 علبة سجائر، 1طن دقيق، 30 كجم فسيخ ورنجه، 2 طن سكر، 500 كجم تبغ معسل، 500 كجم حلوى، 500 لتر سولار، 500 لتر بنزين، 501 طن زيت خليط، 6 طن أعلاف وبروتين نباتى و2طن أرز ابيض و200كرتونة و2 طن زيت طعام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين، أن المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى، جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.