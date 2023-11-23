طالب بالثانوى يطعن آخر بالإعدادى بالدقهلية فى مشاجرة بينهما

أصيب طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدينة المنزلة محافظة الدقهلية ، على يد طالب بالصف الأول الثانوي الصناعى، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، وذلك بسبب عبور المصاب بدراجته الهوائية، وتصادف مرور الجاني بدراجة نارية ونشوب خلاف بينهما على أولوية المرور وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المنزلة العام وضبط المتهم.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "أحمد.ن.م.ا"، 13 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي ومقيم شارع الدروس دائرة القسم مصابا بجرحان قطعيان بالبطن وآخر قطعي بالظهر واشتباه نزيف بالبطن "ادعاء تعدي من آخرين".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة إلى المستشفى وبسؤال المصاب اتهم "منصر.س.م.ا"، 15 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي ومقيم منطقة "بحر البلد" دائرة القسم بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "كتر" بحوزته وإحداث إصابته لوجود خلافات بينهما بسبب أولوية المرور حال سير المصاب بدراجة هوائية "عجلة" والمتهم بدراجة نارية "موتوسيكل".

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7095 جنح قسم المنزلة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.