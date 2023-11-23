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محافظ الجيزة: الدفع بالمعدات والأوناش اللازمة لرفع كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى

الخميس، 23 نوفمبر 2023 11:26 ص
محافظ الجيزة: الدفع بالمعدات والأوناش اللازمة لرفع كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى محافظ الجيزة فى موقع سقوط جزء من كوبرى مشاة أحمد عرابى
كتبت - مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع كوبري مشاة شارع أحمد عرابي، والذى سقط جزءًا منه صباح اليوم الخميس نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبرى وسقوطه من على الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به.
 
وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم توفير سيارات الإسعاف والأطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين.
 
وكانت كثافات مرورية مرتفعة ظهرت بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، صباح اليوم، وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عربى بسقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق.
 
وعلى الفور انتقل رجال المرور الي المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به ،مما أدى الي تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.
 
 
 
 






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