علامات مؤلمة تدل على الإصابة بتجلط البواسير

كتبت مروة محمود الياس

البواسير المتخثرة أو تجلط البواسير هى حالة من التجلطات التى تصيب البواسير، وهى حالة مؤلمة للغاية وأعراضها مزعجه بشدة، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع American family physician .

وتابع التقرير أن البواسير يصاب بها الإنسان عند تضخم الأكياس التى تعمل على تسهيل خروج البراز، ولهذه المشكلة أسباب كثيرة أبرزها دون شك هو الإمساك الشديد المزمن لوقت طويل، لم يتم علاجه بشكل قطعى، ولا يتم التعامل معه، فتنتج البواسير فى نهاية المطاف، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى كالحمل فى السيدات، والجلوس لفترات طويلة جدا وبشكل غير سليم وغيرها من الأسباب.

وأوضح التقرير أن هناك طرق للتخلص من هذه البواسير المتخثرة المزعجة من خلال التدخل الطبى بدهان مراهم وكريمات معينة فضلا عن الاستشفاء بالجلوس فى المياه الدافئة التى تساعد على تقليل حدة الشعور بالألم، وهناك بعض الخيارات الجراحية فى بعض الحالات، لكن ما هى الأعراض الظاهرة لتلك الحالة؟

يجيب تقرير نشر فى موقع very well health موضحا أن الشعور بالألم المبرح فى البواسير أهم وأبرز عرض للتخثر والتجلط بالبواسير، فضلا عن إمكانية تحجر أو تصلب جزء أو كيس من أكياس البواسير نتيجة تخثرها، مع الرغبة فى الحكة الشديدة والهرش حول فتحة الشرج.

بعض الأعراض الشديدة الظاهرة الأخرى تنبئ بتخثر البواسير، منها النزيف الشديد، آلام مبرحة عند المشى أو الجرى أو الجلوس، وقد تكون كتلة البواسير المتخثرة لونها يختلف عن باقى أكياس البواسير، فتكون زرقاء اللون متخثرة بشدة، وينصح دون شك بسرعة ذهاب مريض البواسير إلى طبيب متخصص يتابع حالته ويتعامل معها وفقا للدرجة التى وصل لها، ويختار العلاج الأسهل والأفضل.