ضبط 20 طن فاكهة فاسدة فى حملات تفتيشية على ثلاجات الحفظ بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 20 طن فاكهة غير صالحة للإستهلاك الآدمي خلال حملات رقابية على ثلاجات حفظ المواد الغذائية بنطاق مركز بلبيس ذلك في إطار بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شنت إدارة تموين بلبيس، حملة برئاسة محمود درويش مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي : تحرير محضر رقم 23016 جنح مركز شرطة بلبيس ضد المدير المسئول لثلاجة تجميد فواكه بناحية المهندسين العرب، مركز بلبيس لحيازته سلع غذائية غير مدون عليها أي بيانات تاريخ انتاج وصلاحية وتم التحفظ على 20 طن فاكهة "مانجو وجوافة" وعدم امساك سجل الحركة الخاص بالثلاجة.

وتحرير تقرير مخالفة ضد صاحب مخبز بلدي مدعم ملك المواطن" ص .م .ش"، لانتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، و تقرير مخالفه ضد صاحب مخبز بلدى مدعم ملك المواطن "أ.م .ع" بقرية القبة لعدم نظافة المعجن وأدواته.