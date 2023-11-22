تحرير 219 محضرا متنوعا قى حملات تموينية بكفر الشيخ لضبط الأسعار

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ومباحث التموين، ومديريات " التموين، والصحة، والطب البيطري"، وجهاز حماية المستهلك، في الحملات التموينية الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة وبيع الدواجن، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف والمنتجات المعروضة للمواطنين، والإعلان عن أسعار السلع، من خلال وضع قائمة أسعار في مكان واضح بمدخل المنشآت والمحال التجارية، والرقابة على المخابز والتأكد من وزن وجودة وسلامة مراحل إنتاج رغيف الخبز.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أسفرت الحملات عن تحرير 219 محضراً تموينياً متنوعاً، بالوحدات المحلية لمركز ومدينة المحافظة، هذا بالإضافة إلى متابعة تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، وضرورة الاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين وإيجاد الحلول الفورية والنهائية لها.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التموينية، برئاسة اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد ، وعماد حبيب وكيل وزارة التموين، وعصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول بمدينة الحامول ، والتى أسفرت عن تحرير 26 محضراً منها ( نقص وزن ونظافة وشهادة صحية وأخرى متنوعة)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية والرقابية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور ، رئيس مركز ومدينة بيلا والتى أسفرت عن تحرير 11 مخالفة تموينية من خلال المرور على الأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والمجازر، والتي تنوعت بين (5 محاضر عدم النظافة، ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لكل واقعة على حدة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ أعمال الحملة التموينية والرقابية بمركز مطوبس برئاسة اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس والتي أسفرت عن تحرير 33 محضراً تضمنت ( محضرين تجميع، محضر تصرف، و7نظافة، و5 قص وزن، و3 شهادة صحية، و 5 عدم إعلان) وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع محافظ كفرالشيخ أعمال الحملة التموينية، بمركز ومدينة بلطيم برئاسة اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، التي أسفرت عن تحرير 14 محضراً منها ( نقص وزن ونظافة وصحة وأخرى متنوعة) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التموينية، بمركز ومدينة سيدى سالم ، برئاسة أيمن خلف الله رئيس مركز ومدينة سيدي سالم والتى أسفرت عن تحرير 15 محضراً منها ( نقص وزن، نظافة، أخرى متنوعة) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع محافظ كفرالشيخ أعمال الحملة التموينية، بمركز ومدينة دسوق ، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، والتى أسفرت عن تحرير 30 محضراً منها ( نقص وزن، نظافة، شهادات صحية، أخرى متنوعة) وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تابع محافظ كفرالشيخ أعمال الحملة التموينية، بمركز ومدينة فوه ، برئاسة وائل فرج رئيس مركز ومدينة فوة، والتى أسفرت عن تحرير 20 محضراً منها ( نقص وزن، نظافة، شهادات صحية، أخرى متنوعة) وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التموينية، بمركز ومدينة كفرالشيخ، برئاسة اللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والتى أسفرت عن تحرير 30 محضراً ، منها ( مخالفة التسعيرة، وعدم إعلان، نقص وزن، نظافة، شهادات صحية، أخرى متنوعة) وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التموينية، بمركز ومدينة مطوبس، برئاسة اللواء حاتم الهيدبي رئيس مركز ومدينة مطوبس، والتى أسفرت عن تحرير 33 محضراً ، منها ( مخالفة التسعيرة،عدم إعلان، نقص وزن، نظافة، شهادات صحية ،أخرى متنوعة) وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التموينية والرقابية، بمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، والتى أسفرت عن تحرير 24 محضراً ، منها ( مخالفة التسعيرة، عدم إعلان، نقص وزن، نظافة، شهادات صحية، أخرى متنوعة) وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التموينية والرقابية، بمركز ومدينة الرياض، برئاسة أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة الرياص، والتى أسفرت عن تحرير ٧ محاضر ، منها ( مخالفة التسعيرة،عدم إعلان، نقص وزن، نظافة، شهادات صحية أخرى متنوعة) وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التموينية، بمدينة برج البرلس ، برئاسة سليم ابو شريف رئيس مدينة برج البرلس، والتى أسفرت عن تحرير 9 محاضر ، منها ( مخالفة التسعيرة، عدم إعلان، نقص وزن، نظافة، شهادات صحية، أخرى متنوعة) وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وبذل كل الجهود من الدولة، لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتطبيق مبادرة رئيس الوزراء بشأن توفير وتخفيض السلع الأساسية للمواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.