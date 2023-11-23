صادرات مصر لدول الكوميسا ترتفع إلى 3 مليارات دولار عام 2022

كتب: مدحت عادل

ارتفع إجمالى الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا لمستوى 3 مليارات و544 مليون دولار خلال 2022، بينما كانت نحو 3 مليارات و66 مليون دولار عام 2021 بزيادة بلغت 478 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 15.6%.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إن أعلى القيم للصادرات تركزت في خمس دول إفريقية بنسبة 84.8% من إجمالي هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالي:

ليبيا: بلغت قيمة الصادرات 1215 مليون دولار بنسبة 34.3% من إجمالي التكتل.

السودان: بلغت قيمة الصادرات 929 مليون دولار بنسبة 26.2% من إجمالي التكتل.

كينيا: بلغت قيمة الصادرات 356 مليون دولار بنسبة 10% من إجمالى التكتل.

تونس: بلغت قيمة الصادرات 306 مليون دولار بنسبة 8.6% من إجمالى التكتل.

جيبوتي :بلغت قيمة الصادرات 173 مليون دولار بنسبة 4.9% من إجمالى التكتل.



التوزيع النسبى لاهم الدول التي تصدر لها مصر



وتوزع ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:

اللدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات 335 مليون دولار بنسبة 29.4%من اجمالي أهم السلع.

الأسمدة وبلغت قيمة الصادرات 305 مليون دولار بنسبة 26.8% من اجمالي أهم السلع.

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات 210 مليون دولار بنسبة 18.4% من اجمالي أهم السلع.

وفى المقابل جاء إجمالي قيمة الواردات من دول الكوميسا نحو مليار و887 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل مليار و319 مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 43.1%.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 92.6 % من إجمالي هذا التكتل.



وجاء التوزيع النسبى لأهم واردات مصر ودول الكوميسا عام 2022 وجاء ترتيب الدول كالتالي:

الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات 525 مليون دولار بنسبة 27.8% من إجمالي التكتل.

السودان: بلغت قيمة الواردات 505 ملايين دولار بنسبة 26.8% من إجمالي التكتل.

زامبيا: بلغت قيمة الواردات 314 مليون دولار بنسبة 16.6% من إجمالي التكتل.

كينيا: بلغت قيمة الواردات 308 ملايين دولار بنسبة 16.3% من إجمالى التكتل.

ليبيا: بلغت قيمة الواردات 89 مليون دولار بنسبة 4.7% من إجمالي التكتل.



وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي: نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات 838 مليون دولار بنسبة 52% من إجمالي أهم السلع.

بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات 299 مليون دولار بنسبة 18.5% من إجمالي أهم السلع.

حيوانات حية بلغت قيمة الواردات 206 ملايين دولار بنسبة 12.8% من إجمالي أهم السلع .