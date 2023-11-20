جهاز الإحصاء: عدد الأطفال في مصر يسجل 39,6 مليون طفل

كتب مدحت عادل

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بياناً صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959، ونظرًا لأهمية مرحلة الطفولة حيث إنها فترة تشكيل الطباع واكتساب العادات والقيم الأساسية في تكوين شخصية الإنسان أصدر الجهاز هذا البيان الصحفي لإلقاء الضوء على أهم المؤشرات الخاصة بالأطفال في مصر والوطن العربي والعالم، ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار" لكل طفل, كل حقوقه ".

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال على مستوي العالم:

بلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة حوالي 2.4 مليار طفل من سكان العالم بنسبة 29.8 %، وتعد الهند اعلي دولة علي مستوي العالم حيث بلغت 431 مليون طفل.

وبلغ معدل التسرب في مرحلة التعليم الابتدائي على مستوي العالم 10.7% والتعليم الإعدادي 13.2% لعام 2022، وبلغ معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات (2021) على مستوي العالم بلغ 38.1 لكل ألف طفل حي.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال على مستوي الدول العربية، بلغ عدد الأطفال على مستوي الدول العربية حوالي 178.6 مليون طفل بنسبة 7.5 % من اجمالي أطفال العالم، وتمثل مصر أكبر دولة من حيث عدد الأطفال، وسجلت الصومال اعلي معدل وفيات للأطفال اقل من خمس سنوات (2021) على مستوي الدول العربية حيث بلغت 111.8 لكل ألف طفل حي.

وحدث انخفاض طفيف في نسبة الأطفال اقل من 18 سنة من اجمالي السكان بين عامي (2022 و2023) حيث انخفضت النسبة من 38% الى 37.7%، وبلغ عدد الأطفال في مصر 39,6 مليون طفل (20,3 مليون من الذكور بنسبة 51.3%، 19,3 مليون من الاناث بنسبة 48.7%) وذلك في منتصف 2023.

وبلغت نسب التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية عام (2020/2021) 0.20% مقارنة بـ 0.23% عام (2021/2022). ترتفع نسب التسرب من التعليم في الذكور حيث بلغت 0.27% مقابل 0.18% للإناث.

ارتفعت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية من 0.87% عام (2020/2021) لتسجل1.73 عام (2021/2022). ترتفع نسب التسرب من التعليم في الإناث حيث بلغت 1.87% مقابل 1.6% للذكور.

وتمثل كثافة الفصل إحدى مؤشرات قياس جودة التعليم وقد بلغت كثافة الفصل في التعليم قبل الابتدائي العام تقريبا 30 تلميذ/فصل، وبلغت كثافة الفصل في التعليم الابتدائي العام 51 تلميذ/فصل تقريبا. كما بلغت كثافة الفصل في التعليم الإعدادي العام 48 تلميذ/فصل.

وبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 22.7 لكل ألف مولود عام 2022. ويرتفع المعدل في الذكور مقارنة بالإناث، وكان الأطفال في الحضر اقل احتمالاً للوفاة عن الأطفال في الريف، حيث يرتفع معدل وفيات الأطفال في الريف ليسجل 24.3 لكل ألف مولود مقارنة 20 لكل ألف مولود بالحضر.

يعتبر حصول الطفل على المكملات الغذائية أحد العوامل المؤثرة على الحالة التغذوية للأطفال، وارتفعت نسبة الأطفال في العمر من 6-23 شهر الذين استهلكوا أطعمة غنية بفيتامين أ عام 2021 بنسبة 69% مقارنة بـ 61.1% عام 2014، وارتفعت نسبة الأطفال في العمر من (6-23 شهر) الذين يستهلكون أطعمة غنية بالحديد لإجمالي الجمهورية عام 2021 بنسبة 60% بينما في عام 2014 كانت النسبة 53.1%.

وانخفضت نسبة الاناث المختنات في الفئة العمرية من (0 - 17سنة) من 18 % عام 2014 الي 12% عام 2021، وبلغت نسبة الفتيات اللاتي تنوي أمهاتهم أن يتم ختانهن في المستقبل في الفئة العمرية من (0 - 17 سنة) 13.6%.

وانخفضت نسبة عمالة الأطفال في العمر (5 -17 سنة) الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية حيث سجلت 4.9% عام 2021 مقارنة بـ 7% في عام 2014، وبمقارنة نسبة عمالة الأطفال بين الذكور والاناث اتضح أن نسبة عمالة الأطفال في الذكور هي الأعلى حيث بلغت 6.8% مقابل 2.8% للإناث عام 2021.

وارتفع عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الى 25.2 ألف دار، كما بلغ عدد الملتحقين بها حوالي 1.5 مليون طفل وذلك في عام 2022، وبلغ عدد الحضانات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 43 دار، كما بلغ عدد الملتحقين بها 507 طفل وذلك في عام 2022، وبلغ عدد الاسر المستفيدة من معاش الايتام من وزارة التضامن 9438 اسرة، كما بلغت القيمة المنصرفة لهم حوالي 38 مليون جنية.

وبلغ عدد الاسر المستفيدة من معاش الطفل المعاق من وزارة التضامن 2591 اسرة، كما بلغت القيمة المنصرفة لهم حوالي 12 مليون جنية، وبلغ عدد أندية الطفل 359 نادي من إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 13.8 ألف طفل.

بلغ عدد مكتبات الأطفال 499 مكتبة من إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 22.9 ألف طفل.

بلغ عدد حدائق الأطفال 53 حديقة في إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 55.3 ألف طفل.

وتهتم الدولة بالأطفال بشكل كبير حيث يعتبر الطفل هو اللبنة الأساسية لبناء الأجيال المستقبلية ويتجلى هذا الدور من خلال القيام بالعديد من المبادرات والتي منها:

أطلقت وزارة الاتصالات، مبادرة اشبال مصر الرقمية في مايو 2022 من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية .تستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3 الاف طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية في جميع المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًا ودوليًا في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية .

وتم إطلاق تطبيق الكتروني "إتكلم عربي" ضمن فعليات مبادرة رئاسية تحت عنوان "إتكلم عربي" التي أطلقت في ديسمبر عام 2020 لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية وتستهدف المبادرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة.

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جديدة تحت شعار "من إنسان لإنسان" ترتكز المرحلة الأولى من المبادرة على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، وتأتي تحت شعار "من طفل لطفل" حيث تستهدف هذه المبادرة رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مدار التاريخ.

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، ومنظمة اليونيسيف، والتي تهدف إلى إكساب الطفل المصري السلوكيات الإيجابية ومهارات الاجتماعية التي تمكنه من أن يكون مبادر ومشارك في حل مشاكل مجتمعه، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوي" والتي ترعاها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.