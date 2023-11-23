وأفادت مصادر طبية بأن طيران الاحتلال قصف منزلا قرب مستشفى "اليمن السعيد" في جباليا شمال قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص دون تمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت طواقم الدفاع المدني، خلال وصولها إلى مشروع "بيت لاهيا" السكني شمال، في محاولة منهم مساعدة المواطنين بعد تعرض منازل في المشروع لقصف مدفعية الاحتلال.

وفي وسط القطاع استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في "بلوك 9" بمخيم البريج؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، واستشهدت امرأة وطفلان في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقصف طيران الاحتلال منزلا في محيط أبراج عين جالوت في النصيرات وسط القطاع؛ ما أدى إلى إصابات عديدة بصفوف المدنيين وآخرين تحت الأنقاض قد يكون بينهم شهداء.

وفي جنوب القطاع، شنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفا، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال، لمواقع متفرقة شرق خان يونس، كما استهدفت منزلا في بلدة الفخاري شرقا.