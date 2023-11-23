رفع الرأس والغرغرة بالماء المالح.. علاجات منزلية تخلصك من السعال

كتبت رانيا عامر

مع اقتراب فصل الشتاء يبدأ الكثير من الأشخاص سواء كانوا من الكبار أو الصغار فى معاناة الإصابة بالبرد والأنفلونزا، المتمثلة أعراضه فى العطس والرشح والسعال الذى يخرج في صورة مخاط أو بلغم من الجهاز التنفسى، وسيوضح التقرير التالى بعض العلاجات المنزلية التى تساهم فى إيقاف السعال، والتى من بينها شرب السوائل الدافئة مثل الشاى والمرقة وتناول العسل بالليمون الغنى بمضادات البكتيريا، وذلك وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

علاجات منزلية بسيطة تقلل السعال المستمر

شرب العسل والليمون

تناول العسل بالليمون يعتبر علاجا فعالا ومتوفرا بسهولة لعلاج السعال الخفيف، ويحتوى العسل على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، بينما يحتوى الليمون على فيتامين سى، ادمج ملعقة صغيرة من العسل مع عصير الليمون الطازج في الماء الدافئ، واشرب هذا الخليط لتهدئة الحلق وتقليل السعال، بالإضافة إلى شرب العسل مع الزنجبيل يعتبر أيضا علاج فعال لتخفيف السعال.

المحافظة على رطوبة جسمك

تأكد من الحفاظ على رطوبة جسمك لأن الماء يساعد فى الحفاظ على رطوبة الجهاز التنفسى، ما يسهل خروج المخاط، يمكنك أيضا شرب السوائل الدافئة، مثل شاى الأعشاب أو المرق للحصول على الراحة، كما أن استنشاق البخار من وعاء من الماء الساخن يمكن أن يساعد فى تخفيف المخاط وتخفيف الاحتقان.

الغرغرة بالمياه المالحة

المضمضة بالمياه المالحة تساعد في تهدئة الحلق الملتهب من ناحية، ومن ناحية أخرى تساهم في تخفيف حدة السعال المستمر، عن طريق وضع معلقة صغيرة من الملح على كوب من المياه الدافئة، ثم القيام بالغرغرة لعدة مرات في اليوم تساعدك في الشعور بالراحة وتقليل السعال بشكل فعال.

الزنجبيل

مشروب الزنجبيل يتميز بفوائده المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات، ما يساعد فى علاج السعال، نقع شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن، يمكنك أيضا إضافة العسل على هذا المنقوع للحصول على نكهة لذيذة وتأثيرات مهدئة للسعال وإعادة عملية التنفس الجيدة.

استنشاق زيت الكافور

استنشاق أبخرة زيت الكافور يساعدك على تخفيف السعال والاحتقان، استنشق البخار الناتج عن بضع قطرات من زيت الكافور المضاف إلى الماء الساخن، يمكن أن يساعد مزيل الاحتقان بشكل طبيعى ويحسن التنفس.

رفع الرأس أثناء النوم

تغيير وضع نومك يمكن أن يؤدى إلى إحداث فرق كبير فى تخفيف السعال، يمكن أن يساعد رفع رأسك باستخدام وسادة إضافية في منع تراكم المخاط فى الحلق، ما يقلل من الرغبة فى السعال أثناء الليل، يمكن أن يساهم هذا التعديل البسيط في الحصول على نوم أكثر راحة.