رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة مياه نيدة السطحية ومجمع الورش بمركز أخميم

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه نيدة السطحية المرشحة بمركز أخميم، للتاكد من إجراء الصيانة الدورية والوقائية للطلمبات لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة وكذلك للاطمئنان على اتباع تعليمات ترشيد الطاقة ومدى الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية، وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، بالإضافة إلى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

كما تم تفقد مجمع الورش والذى يضم ورشة لف المحركات الكهربائية والتى يتم بها إعادة لف وإصلاح جميع أنواع المحركات وورشة إصلاح المحابس والتى يتم بها إصلاح وصيانة جميع أنواع المحابس وورشة إصلاح الطلمبات والتى تقوم بإصلاح وصيانة جميع أنواع طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي وصناديق التروس وجميع الأعمال الميكانيكية من خراطة وكشط ولحام.

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بأعلى جودة وأسرع وقت لدخول تلك المعدات الخدمة مع الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.