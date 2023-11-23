رئيس الوزراء الأيرلندى يشيد بجهود مصر لتحقيق الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة

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أشاد رئيس الوزراء الأيرلندى "ليو فارادکار" بالجهود المصرية من أجل تحقيق الهدن الإنسانية والوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير محمد ثروت سليم، سفير جمهورية مصر العربية وسفراء دول منظمة التعاون الإسلامى المعتمدون فى دبلن فى الاجتماع الذى عقد مع رئيس الوزراء الأيرلندى بمقر رئاسة الوزراء.

وأشار فارادکار إلى التنسيق بين البلدين ولقائه بوزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر باريس الإنسانى حول غزة يوم 9 نوفمبر الجاري.

كما عبر عن التقدير الكبير للدور المصرى من أجل حلحلة الأزمة فى غزة بما فى ذلك خروج المحتجزين الأجانب من القطاع، وكذلك خروج أعداد من المواطنين الأيرلنديين ذوى الأصول الفلسطينية وعائلاتهم بالفعل من غزة ووصولهم إلى أيرلندا فى عطلة نهاية الاسبوع الماضي.

وأكد رئيس الوزراء الأيرلندى على الحاجة الملحة للوقف الفورى لإطلاق النار، وزيادة كمية المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالباً بضرورة حماية المدنيين الأبرياء والتوقف عن استهداف المدارس والمنشآت الطبية.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الخميس - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- أن رئيس الوزراء الإيرلندى أعرب عن صدمته من العدد الهائل للقتلى من المدنيين، مؤكداً على ضرورة تطبيق أحكام القانون الدولى الإنسانى فى كافة النزاعات وفى جميع الظروف على كافة الأطراف الفاعلة دون تمييز.

واستعرض السفراء خلال الاجتماع تداعيات الأزمة الإنسانية التى يشهدها قطاع غزة، وأدانوا القصف الإسرائيلى المستمر على مدار الساعة والذى يستهدف المدنيين الأبرياء وكذا المبانى والمنشآت المدنية دون تمييز، معربين عن صدمة العالم الإسلامى من رد الفعل الدولى غير المتناسب مع العدد الهائل من القتلى والمصابين بين الفلسطينيين.

كما قاموا بعرض قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة الصادر فى 11 نوفمبر الجاري، مؤكدين ضرورة تحميل المسئولين الإسرائيليين المسئولية القانونية والجنائية الكاملة على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد السفراء على ضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق الهدنة الإنسانية، والوقف الفورى لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم.