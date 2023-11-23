خفض الوزن للرجال بنسبة 10% قادر على التحكم فى السكر وزيادة فرص الإنجاب

كتبت أمل علام

قال الدكتور بيتر صفوت استشارى التغذية العلاجية بالمركز القومى للبحوث، خلال مؤتمر التغذية الصحية والعلاجية المنعقد حاليا بالقاهرة، إن السمنة تؤثر بشكل كبير على صحة الرجل، موضحا إن السمنة تؤثر على خفض مستوى هرمون الذكورة مما يؤدى إلى تضخم البروستاتا الحميد، وأمراض الجهاز البولى، والعقم، والذى يصيب 100 مليون رجل بالعالم.

وأضاف، إن خفض الوزن قادر على علاج هذه الأمراض المرتبطة بالسمنة، موضحا أن الأبحاث أظهرت أن خفض الوزن بنسبة 10% من خلال نظام غذائى صحى يعتمد على نظام البحر الأبيض المتوسط، وممارسة الرياضة لمدة من 150 إلى 250 دقيقة أسبوعيا، بالإضافة إلى رفع الحالة النفسية من المحيطين بالمريض من شأنه أن يخفض الوزن، ويعيد الحياة الصحية للرجل ويمنع الإصابة بأمراض المرتبطة بالسمنة.

وأشار خلال المؤتمر المنعقد حاليا بالقاهرة، برئاسة الدكتورة صفاء توفيق، استشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إلى إن السمنة التى تتركز فى أماكن محددة بالجسم وخصوصا بالكرش، تؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ومرض السكر من النوع الثانى بنسبة 30%، كما يعانى بعض الرجال من تراكم الدهون بمنطقة الثدى، والتى قد تسبب مشكلة التثدى لديهم ويكون الحل الأمثل لهم هو الجراحة، أما بالنسبة لمن يعانى من زيادة الوزن دون حدوث تثدى، مع تراكم الدهون فى منطقة الثدى، فالحل الأمثل له هو خفض الوزن بالنظام الغذائي، وضرورة ممارسة رياضة المقاومة بحمل الأوزان مناسبة لقدراتهم العضلية.

ونصح الرجال بممارسة الحياة الصحية، من ممارسة الرياضة، وتناول الأكل الصحى، وتقليل الدهون المهدرجة من خلال تناول الخضروات والفواكه وتجنب الوجبات السريعة خارج المنزل لمنع الاصابة بالسمنة.