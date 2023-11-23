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حصاد الوزارات.. التعليم: وصول الشهادات المؤمنة المطلوبة للتعاقد مع المعلمين

الخميس، 23 نوفمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: وصول الشهادات المؤمنة المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
وزارة الصحة تشهد استلام سيارات نقل اللقاحات المبردة المقدمة من اليابان
 
وزير التعليم يعلن وصول الشهادات المؤمنة المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد
 
وزيرة التضامن: الدولة المصرية قدمت 20 ألف طن من المساعدات لغزة حتى الآن
 
وزارة التعليم: امتحان نصف العام لصفوف النقل فى منهج الترم بالكامل
 
وزيرا التموين والتنمية المحلية يتابعان مع المحافظين تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار
 
وزير التنمية المحلية: 7100 منفذ ومعرض سلع غذائية بأسعار مخفضة فى المحافظات
 






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