حصاد الوزارات.. التعليم: وصول الشهادات المؤمنة المطلوبة للتعاقد مع المعلمين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة الصحة تشهد استلام سيارات نقل اللقاحات المبردة المقدمة من اليابان
وزير التعليم يعلن وصول الشهادات المؤمنة المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد
وزيرة التضامن: الدولة المصرية قدمت 20 ألف طن من المساعدات لغزة حتى الآن
وزارة التعليم: امتحان نصف العام لصفوف النقل فى منهج الترم بالكامل
وزيرا التموين والتنمية المحلية يتابعان مع المحافظين تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار
وزير التنمية المحلية: 7100 منفذ ومعرض سلع غذائية بأسعار مخفضة فى المحافظات
وزارة الصحة تكشف تفاصيل روشتة مواجهة 7 فيروسات تنفسية خلال فصل الشتاء
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