وزيرة التضامن: الدولة المصرية قدمت 20 ألف طن من المساعدات لغزة حتى الآن

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، الإنسانية، إن الدولة المصرية والمجتمع المدني قدم حتى الآن الى قطاع غزة ما يقرب من 20 ألف طن من المساعدات بجانب تقديم مساعدات من العديد من الدول الأخرى.

وأبدت الوزيرة فخرها بموقف القيادة السياسية المصرية من الأزمة، بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وبالدعم القوي المقدم من كافة مؤسسات الدولة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن الشعب المصري.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصري ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.