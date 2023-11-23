حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقعا إسرائيليا بقطاع جنوب لبنان الغربى

كتب سمير حسنى

أعلن حزب الله، صباح اليوم، الخميس، استهداف موقع الضهيرة الإسرائيلي قبالة القطاع الغربي من جنوب لبنان، بالصواريخ، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

نعى حزب الله رسميا 5 من مقاتليه، في غارة شنتها إسرائيل جنوب لبنان، في ضربة قوية تفتح الباب أمام تصعيد كبير.

وأعلن الحزب في إعلانات متتالية مقتل 5 من أعضائه وبينهم، عباس محمد رعد "سراج" (نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان محمد رعد) من بلدة جباع في جنوب لبنان، خليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا في جنوب لبنان، أحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" من بلدة حولا في جنوب لبنان.

وتشهد الحرب الجارية بين دولة الاحتلال الإسرائيلية وفصائل فلسطينية فى قطاع غزة هدنة تمتد إلى 4 أربع أيام لتبادل الأسرى.