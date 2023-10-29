الصحة العالمية: مصر تنفق 999 مليون دولار سنويا على علاج السمنة

وأشارت الدكتورة نعيمة القصير مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، إلي أن فاتورة الإنفاق على مرض السمنة وعلاجه تقدر بـ7.9 مليار عالميا كما تنفق مصر 999 مليون دولار على علاج السمنة.

وكان أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إطلاق خارطة الطريق للحد من السمنة بجمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور محمد مصطفي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن السمنة تمثل عبئا يمكن تفاديه من خلال منظومة العلاج الصحيحة وتغير السلوكيات الصحية بداية من الطفل، لافتا الي أن وزارة الصحة تعمل علي التدخل للحد من السمنة من خلال خارطة الطريق وهي خطوة رشيدة لخفض معدلات السمنة في مصر .

ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، إن السمنة مرض خطير تشكل عبئ علي المواطن، مشيرة إلى أن خارطة الطريق للحد من السمنة ستنعكس علي الصحة العامة للمواطنين، وسيتم العمل بالخارطة علي مستوي محافظات الجمهورية، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال المؤسسات المعنية.