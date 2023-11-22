اعرف تأثير مرض السكر على أعصاب الجسم.. ونصيحة للحد من المضاعفات

كتبت فاطمة ياسر



أكد التقرير المنشور عبر موقع timesofindia أن مرض السكر من الأمراض المزمنة التى تؤثر بشكل ملحوظ على قدرة الجسم لتحويل الطعام إلى طاقة، وعندما يرتفع مستوى السكر فى الدم يفرز البنكرياس الأنسولين، وحال الإصابة بمرض السكر، يفشل جسم الإنسان فى إنتاج كمية كافية من الأنسولين.

​وأكد التقرير أنه يعانى 1 من كل 3 مرضى من الاعتلال العصبى السكرى، وهذا يحدث بسبب مقاومة الأنسولين، ويكون عادة سببه الوراثة، والنظام الغذائى غير الصحى، وانخفاض النشاط البدنى، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن.



وحول ذلك أشار الدكتور موهيت ساران، استشارى الطب الباطنى وأخصائى مرض السكر بالهند، إلى أن مرض السكر له العديد من المضاعفات ومنها الاعتلال العصبى السكرى، حيث تتضرر الأعصاب بسبب انخفاض تدفق الدم وكذلك ارتفاع مستويات الجلوكوز، وحال عدم السيطر على نسبة السكر فى الدم فهذا يؤثر بشكل ملحوظ على أعصاب الجسم، ويعرضها للتلف، وتفشل فى إرسال الإشارات إلى باقى أجزاء الجسم، ويتسبب هذا فى التعرض للشعور بالتمنيل والألم وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي.



وأكد التقرير أنه يمكن أن يؤدى ارتفاع مستويات السكر فى الدم إلى حدوث مشاكل فى الأوعية الدموية بالجسم، وهذا يتسبب فى منع العناصر الغذائية من الوصول إلى الأعصاب، ويعرضها لتدمير والتلف.



وأخيرا أكد التقرير أنه يجب إدارة مرض السكر بشكل جيد عن طريق الذهاب للطبيب والسيطرة على نسبة السكر والحد من تعرضه للارتفاع، للحد من التعرض للإصابة بتلف الأعصاب، وأيضا الحفاظ على نسبة ضغط الدم، والحد من تعرضها للارتفاع.