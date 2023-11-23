تقديم خدمات بيطرية بالقوافل لـ 754 من الخيول وتحصين 80 ألف رأس ماشية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، أن القافلة البيطرية لعلاج الخيول بمراكز وقرى كفر الشيخ، تمكنت من تقديم الخدمات البيطرية لـ 754 من الخيول، منهم علاج 310 حالة باطنة، و121حالة مابين جروح بسيطة وغائرة، و5 حالات جراحة، و70 حالة عظام، و25 حالة عيون، و98 حالة جلدية، و125 سروجي وتقليم حافر.

وأضاف بشار، لـ"اليوم السابع"، أن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، تمكنت من تحصين 80 ألف رأس ماشية من بين المستهدف 220 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن المديرية مستمرة في حملاتها لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وقال بشار، إن عدد الفرق المنتشرة في مدن وقرى المحافظة 105 لجنة، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تتابع أعمال الترقيم ، مؤكداً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية ، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لان كل رأس ماشية لها رقم قومي .

وأضاف بشار، يتم استخدام سنون إستعمال مرة واحدة، لكل رأس ،ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى،مع أتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانيه، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلاحين والمربيين، موجها بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه ،و التنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للاهميه القصوى، إضافة لحملات التوعية والتي وصلت لـ 50 حملة توعية بالقرى، لتحفيز المزارعين على تحصين مواشيهم.