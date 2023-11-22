رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتفقد الخدمات البيطرية المقدمة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد اللواء إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، اجتماعاً بحضور الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري، ومديري الإدارات الفنية، لمناقشة أعمال الخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين، والوقوف على استعداد المديرية وادارتها للتصدي للأمراض الوبائيه، مستمعا لمعوقات العمل ومقترحاتهم، لتحسين الخدمة البيطرية، متفقداً أعمال لجان التحصين في نطاق مركزي كفر الشيخ ودسوق، مبديا دعمه وتشجيعه للأطباء والعاملين بالمديرية.

وتمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من تحصين 60 ألف رأس ماشية، من مرض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إضافة لتنظيم القافلة البيطرية الخيرية للخيول بإدارة بيلا البيطرية، وتم علاج 185 حالة، تجريع 120 حالة سروجى وتقليم حافر 13 حالة جراحة 90 حالة باطنة.