تعرف على مخطط مشروعات وسائل الجر الكهربائى بالقاهرة الكبرى.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة ل وزارة النقل ، خريطة المخطط الاستراتيجي لوسائل الجر الكهربائي بالقاهرة الكبرى، والتي تشمل 8 مشاريع، تتنوع ما بين مشاريع تم الانتهاء منها وتشغيلها، ومشاريع جاري تنفيذها حاليا، ومشاريع مقرر تنفيذها قريبا بعد انتهاء دراستها.

ومن المشروعات التي تعمل حاليا "الخط الأول و الخط الثاني والخط الثالث لمترو الأنفاق، وتم ربط الأخير بباقي وسائل النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف والذى يعمل بمرحلتين من اجمالى 5 مراحل .

ومن المشروعات الجارى تنفيذها الأن، مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، ومونوريل 6 أكتوبر، بالإضافة إلى الخط الرابع لمترو الأنفاق، والخط الأول للقطار السريع والخط الثانى للقطار السريع.

ومن المشروعات المقرر تنفيذها، الخط السادس للمترو، (الخصوص - السواح - الفسطاط - المعادي الجديدة)، بالإضافة إلى الخط الثالث للقطار السريع والخط الرابع للقطار السريع ومترو الإسكندرية.