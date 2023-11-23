اليوم السابع
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تعرف على مخطط مشروعات وسائل الجر الكهربائى بالقاهرة الكبرى.. فيديو

الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:00 م
تعرف على مخطط مشروعات وسائل الجر الكهربائى بالقاهرة الكبرى.. فيديو مخطط مشروعات وسائل الجر الكهربائى بالقاهرة الكبرى
كتب سيد الخلفاوى

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كشفت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، خريطة المخطط الاستراتيجي لوسائل الجر الكهربائي بالقاهرة الكبرى، والتي تشمل 8 مشاريع، تتنوع ما بين مشاريع تم الانتهاء منها وتشغيلها، ومشاريع جاري تنفيذها حاليا، ومشاريع مقرر تنفيذها قريبا بعد انتهاء دراستها.
 
ومن المشروعات التي تعمل حاليا "الخط الأول و الخط الثاني والخط الثالث لمترو الأنفاق، وتم ربط الأخير بباقي وسائل النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف والذى يعمل بمرحلتين من اجمالى 5 مراحل .
 
ومن المشروعات الجارى تنفيذها الأن، مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، ومونوريل 6 أكتوبر، بالإضافة إلى الخط الرابع لمترو الأنفاق، والخط الأول للقطار السريع والخط الثانى للقطار السريع.
 
ومن المشروعات المقرر تنفيذها، الخط السادس للمترو، (الخصوص - السواح - الفسطاط - المعادي الجديدة)، بالإضافة إلى الخط الثالث للقطار السريع والخط الرابع للقطار السريع ومترو الإسكندرية.






مشاريع المترو

القطار السريع

القطار الخفيف

المترو



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