تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة‫ لمزارعى الموالح خلال نوفمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها خلال شهر نوفمبر، وهى:
1- الاهتمام بالرى وإطالة الفترة بين الريات بما يتلائم مع الظروف الجوية وطبيعة التربة.
2- تسميد الموالح 300 كجم سلفات نشادر او 200 كجم نترات نشادر للفدان +100 كجم سوبرفوسفات كالسيوم+ 100كجم كبريت زراعى.
3- برنامج الرى
- اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).
- عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة
- عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة
- عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة
-عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة
-عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة
-عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة
-عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/شجرة
4- الاستمرار في مقاومة ذبابة الفاكهة والبدء في مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقي باستخدام الزيوت الشتوية وأحد المبيدات الموصي بها.
5 - إذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء.
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