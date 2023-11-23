اليوم السابع
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تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة‫ لمزارعى الموالح خلال نوفمبر

الخميس، 23 نوفمبر 2023 05:00 ص
تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة‫ لمزارعى الموالح خلال نوفمبر زراعة الموالح - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها خلال شهر نوفمبر، وهى:
 
1- الاهتمام بالرى وإطالة الفترة بين الريات بما يتلائم مع الظروف الجوية وطبيعة التربة.
 
2- تسميد الموالح 300 كجم سلفات نشادر او 200 كجم نترات نشادر للفدان +100 كجم سوبرفوسفات كالسيوم+ 100كجم كبريت زراعى.
 
‎3- برنامج الرى
 
- اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). 
- عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة 
- عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة 
- عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة 
-عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة 
-عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة 
-عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة 
-عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/شجرة
 
4- الاستمرار في مقاومة ذبابة الفاكهة والبدء في مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقي باستخدام الزيوت الشتوية وأحد المبيدات الموصي بها. 
5 - إذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء. 






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زراعة الموالح

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