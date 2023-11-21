وزير النقل: الخط الأول للمترو العمود الفقرى للشبكة وسيتم مده لشبين القناطر

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل ، أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقرى لشبكة خطوط مترو الأنفاق وهو أول خط مترو تم تنفيذه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويعمل منذ قرابة 40 عاما، كما أنه الأعلى كثافة بين خطوط المترو فى العالم حيث ينقل حوالى 1.5 مليون راكباً يومياً .

وأضاف وزير النقل، أن الوزارة تعمل على مد الخط الأول حتى شبين القناطر، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو / شبين القناطر واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث، كما سيتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد.

وأكد الوزير، أنه تم توقيع عقد إعداد الخدمات الاستشارية للمشروع "دراسات ‏النقل ، والجدوى الإقتصادية ، والتقييم الأولي للأثر البيئي ‏والاجتماعي ، ودراسة تأثير امتداد الخط الأول على خصائص التشغيل ، وإعداد مستندات المواصفات الفنية ‏الأولية...الخ " خلال 8 أشهر من دخول العقد حيز التنفيذ ، كما سيتم تمويله من خلال منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة ‏FIEM ‎‏ الإسبانية.‏

ويهدف المشروع، إلى التوسع فى استخدام شبكة خطوط مترو الأنفاق بوصفها وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، حيث سيتم إمتداد الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى (المرج الجديدة - شبين القناطر) بطول حوالى 19 كم وعدد 14 محطة .