اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

"اليوم السابع" يرافق سيارات حماية المستهلك أثناء حملاتها على الأسواق

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:39 م
"اليوم السابع" يرافق سيارات حماية المستهلك أثناء حملاتها على الأسواق جهاز حماية المستهلك يكثف الحملات الرقابية فى الاسواق
كتب مدحت وهبة وفاطمة محفوظ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس مجلس إدارة الجهاز على تيسير سيارات الضبطية القضائية التابعة  للجهاز اليوم الخميس، فى الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفير السلع والمنتجات والتصدي لأى مخالفات، خاصة بيع السلع بأزيد من السلع المعلن.
 
ورافق تلفزيون "اليوم السابع" جولة سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى التزام التجار بيبع السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات.
 
ويأتي ذلك في الوقت الذى عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً مع قيادات الجهاز مأمورى الضبط القضائى، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم تنفيذها في الشارع وضرورة إنفاذ القانون لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتشديد علي التعامل مع المُخالفات بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد تجاه المُخالفين مُحتكري السلع مؤكدا على ضرورة  تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين، وأن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق سعياً لتنفيذ هذا التكليف.
 
جهاز حماية المستهلك يكثف الحملات الرقابية فى الاسواق
جهاز حماية المستهلك يكثف الحملات الرقابية فى الاسواق

حملات جهاز حماية المستهلك بالاسواق للتصدى لارتفاع اسعار السلع
حملات جهاز حماية المستهلك بالاسواق للتصدى لارتفاع اسعار السلع

سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك تجوب الاسواق
سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك تجوب الاسواق

سيارات جهاز حماية المستهلك تشن حملات رقابية على المحلات التجارية
سيارات جهاز حماية المستهلك تشن حملات رقابية على المحلات التجارية
 






جهاز حماية المستهلك

رقابة الاسوق

حملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك

اسعار السلع الغذائية

مخزون السلع الغذائية

حملات حماية المستهلك للسلع الغذائية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة