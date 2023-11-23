"اليوم السابع" يرافق سيارات حماية المستهلك أثناء حملاتها على الأسواق

كتب مدحت وهبة وفاطمة محفوظ

حرص جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس مجلس إدارة الجهاز على تيسير سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز اليوم الخميس، فى الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفير السلع والمنتجات والتصدي لأى مخالفات، خاصة بيع السلع بأزيد من السلع المعلن.

ورافق تلفزيون "اليوم السابع" جولة سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى التزام التجار بيبع السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات.

ويأتي ذلك في الوقت الذى عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً مع قيادات الجهاز مأمورى الضبط القضائى، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم تنفيذها في الشارع وضرورة إنفاذ القانون لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتشديد علي التعامل مع المُخالفات بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد تجاه المُخالفين مُحتكري السلع مؤكدا على ضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين، وأن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق سعياً لتنفيذ هذا التكليف.