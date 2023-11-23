"اليوم السابع" يرافق حملة حماية المستهلك وضبط منتجات منتهية الصلاحية بالوراق

كتب مدحت وهبة وفاطمة محفوظ

استمرارا لحملة جهاز حماية المستهلك رصدت عدسة تلفزيون "اليوم السابع "خلال مرافقه جولة سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك على الأسواق محاولة بعض التجار بيع منتجات غذائية منهية الصلاحية ، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجارى تحرير محضر وإحالته الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكان جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس الجهاز قد وجه رسالة لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بضرورة احترام الجمهور خلال التعامل سواء المواطن الذى يرغب في الحصول على السلعة ، أو أصحاب المحلات التجارية مع التعريف بشخصية العاملين بالجهاز خلال عملهم في الحملات الرقابية وفقا للإجراءات، كما أن الحملات الرقابية ستركز على مدى التزام التجار ببيع السلع بالأسعار المعلنة وعدم البيع بسعر أزيد من المعلن، وتحرير محاضر للمخالفين، مع ضرورة وجود الفواتير، إضافة الى التأكد من تاريخ صلاحية السلع، أيضا التفتيش على المخازن الملحقة بالمحلات التجارية، للتأكد من جودة وسلامة تخزين السلع حتى يشعر المواطن بوجود جهاز رقابي يعمل لخدمته .