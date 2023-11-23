المعاينة: عطل بصندوق سيارة نقل أدى لفتحه واصطدامه بكوبرى مشاة أحمد عرابى

كتب عبد الرحمن سيد..تصوير دينا روميه

كشفت المعاينة الأولية لسقوط كوبرى مشاة بـ محور أحمد عرابى في المهندسين ، أن الحادث ناتج عن اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبرى أدت الى سقوطه حيث أنه اثناء سير سيارة قلاب حدث عطل بالقلاب، ما تسبب في فتحه واصطدامه بكوبري المشاة المعدني ونتج عنه سقوطه أعلى الطريق وتوقف حركة السيارات بالكامل واستعانت الأجهزة المعنية بمعدات لرفع حطامه من أعلى الطريق.

وكانت كثافات مرورية مرتفعة ظهرت بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عربى بسقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق.

وعلى الفور انتقل رجال المرور الي المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به ،مما أدى الي تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.



السيارة المتسببة فى الحادث



كوبرى المشاة



السيارة المتسببة فى الحادث



لحظة سقوط الكوبرى على السيارة



كردون حول مكان الحادث



سقوط الكوبرى