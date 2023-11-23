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لقطات من حادث سقوط كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى بالجيزة.. فيديو وصور

الخميس، 23 نوفمبر 2023 11:01 ص
لقطات من حادث سقوط كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى بالجيزة.. فيديو وصور حادث سقوط كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى
كتبت - مرام محمد - تصوير دينا رومية

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سقط صباح اليوم جزء من كوبرى مشاة بشارع أحمد عرابى بالمهندسين، عقب اصطدام سيارة نقل به.
 
 
ودفعت الأجهزة المعنية بونش ومعدات ولوادر لرفع الكوبرى، فيما يجرى رجال المرور محاولاتهم، لإيجاد طرق بديلة للطريق لحين رفع حطام الحادث.
 
 
وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عربى بسقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق، انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.
 
 
 
اصطدام الشاحنة
اصطدام الشاحنة

 

أعمال رفع الكوبرى
أعمال رفع الكوبرى

 

 

أعمال سحب السيارة
أعمال سحب السيارة

 

 

إغلاق شارع أحمد عرابي
إغلاق شارع أحمد عرابي

 

 

السيارة تصطدم بالكوبري
السيارة تصطدم بالكوبري

 

 

توقف المرور
توقف المرور

 

 

حادث كوبري مشاه شارع أحمد عرابي
حادث كوبري مشاه شارع أحمد عرابي

 

 

خدمات المرور وغلق الشارع
خدمات المرور وغلق الشارع

 

 

سقوط باكية من كوبري مشاه شارع أحمد عرابي
سقوط باكية من كوبري مشاه شارع أحمد عرابي

 

 

سقوط كوبري المشاة
سقوط كوبري المشاة

 

 

شاجنة تصطدم بالكوبرى
شاجنة تصطدم بالكوبرى

 

 

شارع أحمد عرابي
شارع أحمد عرابي

 

 

غلق شارع عرابى
غلق شارع عرابى

 

 

كوبري المشاة
كوبري المشاة

 

 

كوبري مشاه شارع أحمد عرابي بعد سقوطه
كوبري مشاه شارع أحمد عرابي بعد سقوطه

 

 

كوبري مشاه شارع أحمد عرابي
كوبري مشاه شارع أحمد عرابي

 

 

كوبري مشاه شارع عرابي
كوبري مشاه شارع عرابي

 

 

كوري مشاه شارع أحمد عرابي
كوري مشاه شارع أحمد عرابي

 

 







سقوط كوبرى

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كوبري مشاة أحمد عرابي

سقوط كوبري مشاة

شارع أحمد عرابي

الجيزة



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