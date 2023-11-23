لقطات من حادث سقوط كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى بالجيزة.. فيديو وصور

كتبت - مرام محمد - تصوير دينا رومية

ودفعت الأجهزة المعنية بونش ومعدات ولوادر لرفع الكوبرى، فيما يجرى رجال المرور محاولاتهم، لإيجاد طرق بديلة للطريق لحين رفع حطام الحادث.

وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عربى بسقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق، انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.



اصطدام الشاحنة



أعمال رفع الكوبرى



أعمال سحب السيارة



إغلاق شارع أحمد عرابي



السيارة تصطدم بالكوبري



توقف المرور



حادث كوبري مشاه شارع أحمد عرابي



خدمات المرور وغلق الشارع



سقوط باكية من كوبري مشاه شارع أحمد عرابي



سقوط كوبري المشاة



شاجنة تصطدم بالكوبرى



شارع أحمد عرابي



غلق شارع عرابى



كوبري المشاة



كوبري مشاه شارع أحمد عرابي بعد سقوطه



كوبري مشاه شارع أحمد عرابي



كوبري مشاه شارع عرابي