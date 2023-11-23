اليوم السابع
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شاهد سيارة النقل المتسببة فى سقوط كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى.. صور

الخميس، 23 نوفمبر 2023 10:18 ص
شاهد سيارة النقل المتسببة فى سقوط كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى.. صور سيارة النقل المتسببة في سقوط كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى
كتبت - مرام محمد تصوير دينا رومية

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اصطدمت سيارة نقل بـ كوبرى مشاة بشارع أحمد عرابي بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى سقوطه وتوقف حركة السيارات بالكامل.
 
وفور تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة فى شارع أحمد عربى بـ سقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق، انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به.
 
 
وأدى الحادث الى تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.
 
اصطدام الشاحنة
اصطدام الشاحنة

 

أعمال رفع الكوبرى
أعمال رفع الكوبرى

 

 

أعمال سحب السيارة
أعمال سحب السيارة

 

 

إغلاق شارع أحمد عرابي
إغلاق شارع أحمد عرابي

 

 

السيارة تصطدم بالكوبري
السيارة تصطدم بالكوبري

 

 

توقف المرور
توقف المرور

 

 

حادث كوبري مشاه شارع أحمد عرابي
حادث كوبري مشاه شارع أحمد عرابي

 

 

خدمات المرور وغلق الشارع
خدمات المرور وغلق الشارع

 

 

سقوط باكية من كوبري مشاه شارع أحمد عرابي
سقوط باكية من كوبرى مشاه شارع أحمد عرابي

 

 

سقوط كوبري المشاة
سقوط كوبري المشاة

 

 

شاجنة تصطدم بالكوبرى
شاحنة تصطدم بالكوبرى

 

 

شارع أحمد عرابي
شارع أحمد عرابي

 

 

غلق شارع عرابى
غلق شارع عرابى

 

 

كوبري المشاة
كوبري المشاة

 

 

كوبري مشاه شارع أحمد عرابي بعد سقوطه
كوبرى مشاه شارع أحمد عرابي بعد سقوطه

 

 

كوبري مشاه شارع أحمد عرابي
كوبري مشاه شارع أحمد عرابي

 

 

كوبري مشاه شارع عرابي
كوبري مشاه شارع عرابي

 

 

كوري مشاه شارع أحمد عرابي
كوبري مشاه شارع أحمد عرابي

 

 







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