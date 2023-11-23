شاهد سيارة النقل المتسببة فى سقوط كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى.. صور

اصطدمت سيارة نقل بـ كوبرى مشاة بشارع أحمد عرابي بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى سقوطه وتوقف حركة السيارات بالكامل.
وفور تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة فى شارع أحمد عربى بـ سقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق، انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به.
وأدى الحادث الى تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.
اصطدام الشاحنة
أعمال رفع الكوبرى
أعمال سحب السيارة
إغلاق شارع أحمد عرابي
السيارة تصطدم بالكوبري
توقف المرور
حادث كوبري مشاه شارع أحمد عرابي
خدمات المرور وغلق الشارع
سقوط باكية من كوبرى مشاه شارع أحمد عرابي
سقوط كوبري المشاة
شاحنة تصطدم بالكوبرى
شارع أحمد عرابي
غلق شارع عرابى
كوبري المشاة
كوبرى مشاه شارع أحمد عرابي بعد سقوطه
كوبري مشاه شارع أحمد عرابي
كوبري مشاه شارع عرابي
كوبري مشاه شارع أحمد عرابي
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