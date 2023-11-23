القبض على شخصين بألمانيا متهمين بتهريب 200 مهاجر للاتحاد الأوروبى

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ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخصين مُتهمين بتهريب ما يصل إلى 200 مهاجر إلى داخل الاتحاد الأوروبى.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/ أن نحو 260 ضابط شرطة شاركوا فى عمليات مداهمة استهدفت عمليات تهريب المهاجرين المنظمة، حيث تم تفتيش ثمان منشآت فى ولاية /ساكسونيا السفلى/ شمالى البلاد وست أخريات فى العاصمة /برلين/.



وأفاد مسئولو الأمن بأن الشخصين كانا جزءًا من مجموعة من المهربين، يزعم أنها عملت على إدخال ما لا يقل عن 208 مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبى خلال عشرات رحلات التهريب نفذت فى الفترة بين أغسطس عام 2022 ويونيو 2023، كما يزعم أن المهاجرين دفعوا من 4 إلى 5 آلاف يورو للشخص الواحد لتهريبهم.