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الاحتلال يلقي القنابل المضيئة على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 10:00 م
الاحتلال يلقي القنابل المضيئة على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة قنابل مضيئة
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، أن الاحتلال يلقي القنابل المضيئة على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن العدوان المتواصل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن ارتقاء 14854 شهيداً، إضافة إلى نحو 36 ألف مصاب.
 
وأكدت مصادر أمنية فلسطينية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 36 شخصاً من «قلقيلية» شمال غرب الضفة الغربية، خلال الساعات القليلة الماضية، و4 آخرين، بينهم 3 من الأسرى المحررين والرابعة زوجة أحدى الأسرى من محافظة «طوباس»، الواقعة شمال شرق الضفة، كما جرى اعتقال تسعة من «نابلس»، في شمال الضفة، وخمسة آخرين من مدينة ومخيم «جنين».
 






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