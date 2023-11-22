مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق طامية، بمحافظة الفيوم ، وتم نقل الجثة والمصاب الى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، بطريق طاميه الفيوم الزراعي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن، مما أدي لانقلاب السيارة على جانب الطريق، ووجود جثة ومصاب، وتم نقلهما لمستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .