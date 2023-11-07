اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 02:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اقتصادى ومتوفر وآمن.. مميزات تحصل عليها عند تحويل سيارتك للعمل بالغاز

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 02:00 ص
اقتصادى ومتوفر وآمن.. مميزات تحصل عليها عند تحويل سيارتك للعمل بالغاز وزارة البترول- أرشيفية
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تيسيرات جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود أعلنت عنها وزارة البترول هدفها تخفيف الاعباء علي المواطنين و  تقديم مختلف عوامل الجذب  لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة .
 
وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتى غازتك وكارجاس منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيه وتشمل العروض الأخرى التقسيط علي سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة علي بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيه، او التقسيط علي 18شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الادارية، كما يمكن التقسيط علي سنتين بدون فوائد. 
 
وفيما يلى أهم مميزات استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ..
 
 1-نظيف يحافظ على البيئة وخال من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية ويعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.
 
2-- آمــن فالغـاز الطبيعـى غيــر سـام واحتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.
 
3- منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.
 
4- أسطوانــــة الغـــاز الطبيعــــى مصممــــة وفقـــاً لأحـــــدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات.
 
5- متوافر حيث تتوافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز الطبيعـى بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع.
 
6- اقتصادى حيث يحقق عائدا اقتصــاديا لمالكــى السيــارات عند تحويـل سياراتهـم للعمل بالغـاز الطبيعى من خـلال الوفر الناتــج من استخــدام الغـاز الطبيعـى بدلاً من الوقـود السائـل.






الغاز

الغاز الطبيعى

غاز السيارات

تحويل السيارات للغاز الطبيعى

مميزات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزارة البترول




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة