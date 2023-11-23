اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 04:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تدعو لتسريع تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل

الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:59 م
ألمانيا تدعو لتسريع تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل غزة
كتبت هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 دعت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس لتسريع تنفيذ اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل الذي توصل إليه الجانبان بفضل الجهود المصرية والقطرية والأمريكية أمس الأربعاء،  قائلة: "من المهم الآن أن يتم وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ بسرعة".
 
ووصفت الخارجية، في بيان لها على موقعها الالكتروني، الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "كارثي" حيث انهارت الخدمات الأساسية المقدمة للسكان المدنيين ويفتقر مئات الآلاف من الأشخاص بما في ذلك العديد من الأطفال لأبسط الضروريات من الغذاء والماء والرعاية الطبية .. مطالبة بضرورة توزيع المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق على السكان المدنيين في غزة.
 
وبفضل الجهود المصرية القطرية الأمريكية ، توصلت إسرائيل وحركة حماس أمس لاتفاق هدنة إنسانية تستمر لمدة أربعة أيام - غير أنه لم يتحدد حتى الآن بدء سريانها - ، تشمل وقف أعمال القتال ، وتتضمن الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة وسيكون المفرج عنهم من جانب حماس (من النساء والأطفال) وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون (المفرج عنهم الفلسطينيون سيكونون من النساء والأطفال) ، والسماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.
 
وعلقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على اتفاق الهدنة ، على منصة إكس (تويتر سابقا) أمس ، بالقول : "إن الإعلان عن إطلاق سراح أول مجموعة كبيرة من المحتجزين يشكل إنجازاً عظيماً ، ويجب استغلال الهدنة الإنسانية لتقديم المساعدات الحيوية لأهالي لغزة".
 
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت عن زيادة المساعدات الإنسانية التي تقدمها للسكان المدنيين في غزة بمقدار 50 مليون يورو ، لدعم المنظمات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة ‏ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتزويد المدنيين في غزة بالطعام ؛ ليبلغ إجمالي مساعداتها المقدمة لهم خلال العام الحالي 161 مليون يورو.






غزة

اسرائيل

الهدنة الإنسانية

المانيا



الموضوعات المتعلقة

السفارة الأسبانية بالقاهرة توجه الشكر لمصر على مغادرة 30 إسبانيا من غزة بنجاح

الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:31 م

مدير عام وزارة الصحة فى غزة: توقف كل مستشفيات شمال القطاع

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:59 م

وزير خارجية الفاتيكان عن الهدنة فى غزة: خطوة للأمام ذات أهمية كبيرة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:59 م

استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال فى قصف لطائرات الاحتلال استهدف رفح جنوب غزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:56 م

الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة يوقعان اتفاقا لتقديم المساعدات إلى غزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة