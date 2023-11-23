ألمانيا تدعو لتسريع تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل

كتبت هناء أبو العز

دعت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس لتسريع تنفيذ اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل الذي توصل إليه الجانبان بفضل الجهود المصرية والقطرية والأمريكية أمس الأربعاء، قائلة: "من المهم الآن أن يتم وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ بسرعة".

ووصفت الخارجية، في بيان لها على موقعها الالكتروني، الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "كارثي" حيث انهارت الخدمات الأساسية المقدمة للسكان المدنيين ويفتقر مئات الآلاف من الأشخاص بما في ذلك العديد من الأطفال لأبسط الضروريات من الغذاء والماء والرعاية الطبية .. مطالبة بضرورة توزيع المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق على السكان المدنيين في غزة.

وبفضل الجهود المصرية القطرية الأمريكية ، توصلت إسرائيل وحركة حماس أمس لاتفاق هدنة إنسانية تستمر لمدة أربعة أيام - غير أنه لم يتحدد حتى الآن بدء سريانها - ، تشمل وقف أعمال القتال ، وتتضمن الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة وسيكون المفرج عنهم من جانب حماس (من النساء والأطفال) وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون (المفرج عنهم الفلسطينيون سيكونون من النساء والأطفال) ، والسماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.

وعلقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على اتفاق الهدنة ، على منصة إكس (تويتر سابقا) أمس ، بالقول : "إن الإعلان عن إطلاق سراح أول مجموعة كبيرة من المحتجزين يشكل إنجازاً عظيماً ، ويجب استغلال الهدنة الإنسانية لتقديم المساعدات الحيوية لأهالي لغزة".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت عن زيادة المساعدات الإنسانية التي تقدمها للسكان المدنيين في غزة بمقدار 50 مليون يورو ، لدعم المنظمات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة ‏ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتزويد المدنيين في غزة بالطعام ؛ ليبلغ إجمالي مساعداتها المقدمة لهم خلال العام الحالي 161 مليون يورو.