وزيرة خارجية ألمانيا بعد انتهاء جولتها بالشرق الأوسط: الوضع في المنطقة مُمَزق

كتبت: هناء أبو العز

بعد محادثاتها الأخيرة حول الأزمة في الشرق الأوسط، أعربت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك عن تشاؤمها الشديد بشأن الحرب في غزة وآفاق المستقبل، قائلة إن الوضع في المنطقة مأساوي.

وقالت بيربوك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: يبدو أن الخلافات تزداد عمقا، و يمكنك أن تشعر بمدى حجم اليأس في كل مكان، ولقد عانى الناس في قطاع غزة والضفة الغربية وكذلك في إسرائيل، والحقيقة المرة هي أننا لا نحرز تقدماً إلا في أصغر الخطوات."

وفيما يتعلق بالدعوات المستمرة لوقف إطلاق النار، أوضح بيربوك: أنا أتفهم تمامًا الدافع وراء هذا الوضع الرهيب حيث لا يعاني الأطفال والأشخاص والنساء والأمهات والأسر الأبرياء بشكل رهيب فحسب، بل يُقتلون أيضًا، لكن ما هو ضمان أمن إسرائيل وماذا سيحدث لرهائن حماس.

ومن وجهة نظرها، اعتبرت بيربوك وقف إطلاق النار هو الخيار الوحيد الممكن في الوقت الحالي لتمكين المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين، ويجب أن تكون هناك فترات استراحة حيث يمكن بالفعل الوصول إلى الأطفال الذين يجلسون تحت أنقاض منازلهم في غزة لأن آباءهم مدفونين تحت الأنقاض".

وقالت بيربوك إنه يجب على الولايات المتحدة احتواء الوضع ثم اتخاذ الخطوات التالية لضمان أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في سلام وأمن في المستقبل.

وفي رحلتها الأخيرة إلى المنطقة، زارت بيربوك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والضفة الغربية وإسرائيل يومي الجمعة والسبت، وبالإضافة إلى الوضع الإنساني للمدنيين في قطاع غزة، تم التركيز أيضًا على وضع الرهائن لدى حماس والبحث عن حل سلمي.