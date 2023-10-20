علماء: علاج تجريبى يحارب سرطان المخ باستخدام فيروس الهربس المعدل وراثيًا

كتبت أمل علام

يقوم الباحثون في ماساتشوستس باختبار العلاج المسمى CAN-3110حيث يتم حقن العلاج في الورم لإثارة الاستجابة المناعية، حيث يمكن استخدام الفيروس الذي يسبب القروح الباردة والهربس التناسلي لمحاربة أحد أخطر أشكال سرطان الدماغ وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

سرطان المخ

وجد باحثون من مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن، ماساتشوستس، أن فيروس الهربس البسيط يمكن أن يؤدي إلى استجابة في الجسم من شأنها أن تثير جهاز المناعة لدى الشخص لمهاجمة خلايا سرطان الدماغ، ويتم تعديل العلاج، المسمى CAN-3110لضمان عدم قتل الخلايا السليمة أيضًا.

وقال إنيو شيوكا، رئيس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى بريجهام والنساء، على عكس العلاجات الأخرى حتى الآن، تمكنا من إظهار أن تناول العلاج CAN-3110 يكفي لتنشيط الخلايا المناعية للمريض.

ووجد الباحثون، أنه حتى في المرضى الذين لديهم أجسام مضادة للهربس، عزز العلاج استجابة الجهاز المناعي لسرطان المخ.

من الصعب جدًا علاج سرطانات الدماغ، حيث يتم تشخيص إصابة أكثر من 84000 شخص بورم دماغي أولي سنويًا، الشكل الأكثر تشخيصًا، هو الورم الأرومي الدبقي (GBM)، وهو أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا، وهو الشكل الذي قتل جون ماكين ونجل الرئيس جو بايدن.

وقالت الصحيفة، إنه لا تستطيع علاجات السرطان التقليدية مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي في كثير من الأحيان تخليص الجسم من كل أنواع السرطان، ويعتبر أحد أنواع سرطان المخ غير قابل للشفاء، حيث يبلغ متوسط ​​مدة البقاء على قيد الحياة حوالي 8 أشهر.

وأوضح الدكتور شيوكا، أن سرطان المخ من النوع الورم الأرومي الدبقي GBM قادر على الهروب من الخلايا المناعية في الجسم، والتي تحاول محاربة الورم، وفي المختبر، قام فريقه بتصميم عامل بيولوجي انتقائي للورم يعتمد على فيروس القرحة الباردة، وكانت الفكرة هي أنه يمكن حقن هذا في مرضى نوع سرطان الدماغ الورم الأروميGBM لجعله أقل قدرة على تجاوز الخلايا المناعية للمريض.

يحتوي العلاج على جين يسمى ICP34.5، والذي يساعد فيروس الهربس على التسبب في المرض لدى البشر من خلال القروح الباردة أو الهربس التناسلي، ويعتقد الباحثون أن هذا الجين هو المفتاح لإثارة استجابة مناعية قوية بما فيه الكفاية لمحاربة خلايا سرطان الدماغ، في دراسة المرحلة الأولى المنشورة في مجلة Nature ، أعطى الفريق 41 مريضًا يعانون من الورم الارومى GBM المتكرر جرعة واحدة من العلاج بهذا النوع من العلاج CAN-3110

الهدف الرئيسي من تجارب المرحلة الأولى هو التأكد من أن الدواء آمن وجيد التحمل، ومع ذلك، تعرض مريضان لنوبة صرع، والتي من المحتمل أن تكون مرتبطة بالدواء، ومع ذلك، وجد الباحثون أنه حتى في المرضى الذين لديهم أجسام مضادة موجودة، فإن علاج CAN-3110 عزز استجابة الجهاز المناعي للسرطان، وقام الفريق بقياس الاستجابة المناعية المعززة عن طريق قياس مستوى الخلايا التائية، وهي نوع من الخلايا المناعية، التي زادت.

كان متوسط ​​معدل البقاء على قيد الحياة للمجموعة التي لديها أجسام مضادة حوالي 14 شهرًا، في حين أن أولئك الذين لم يتعرضوا سابقًا للهربس كان لديهم معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 8 أشهر، وهو متوسط ​​معدل البقاء على قيد الحياة لسرطان المخ الأرومى GBM، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان CAN-3110 يمكن أن يكون علاجًا فعالًا لسرطان الدماغ، خاصة لدى الأشخاص الذين ليس لديهم أجسام مضادة للهربس، ويعمل الفريق الآن على دراسة لإعطاء المرضى جرعات متعددة من العلاج على مدى 4 أشهر.