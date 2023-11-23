أحسن من الكاجو.. الفول السودانى رخيص وكله بروتين وفوائد صحية

كتبت ميرفت رشاد

الكاجو له فوائد كثيرة وعديدة، لكنه ذو سعر مرتفع، لذا يصعب شراؤه لدى الكثيرون، وخلال هذا التقرير سنتعرف على البديل، ويتمتع بنفس القيمة لغذائية الخاصة بالكاجو، وهو الفول السودانى.

يعتبر الفول السودانى مصدرًا قويًا للبروتين، ووجبة خفيفة مقرمشة يتزايد الطلب عليه خلال فصل الشتاء، فتناوله طريقة مثالية لإشباع آلام الجوع، كما أن الفول السودانى ملىء بالعناصر الغذائية المذهلة وتكلفته فى متناول الجميع، وفقا للتقرير المنشور فى موقع hindustantimes.

فوائده الصحية المذهلة



مخزن البروتين

يحتوى الفول السودانى على جميع الأحماض الأمينية العشرين بنسب متفاوتة، وهو أكبر مصدر للبروتين.

الشعور بالشبع

الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة الموجودة فى الفول السودانى قد تحفز الهرمون الذى يساعد على الشعور بالشبع بعد تناوله.

بشرة صحية

كونه غنى بفيتامين ب3 والنياسين، فإن الفول السودانى يعزز البشرة الخالية من التجاعيد، ويمنع جميع أنواع الأمراض الجلدية، كما أنه يساعد فى تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع المفرطة التصبغ.

الحماية من السرطان

تم الإبلاغ عن أن الفيتوستيرول الموجود فى الفول السودانى يقلل من نمو ورم البروستاتا بنسبة تزيد عن 40%، ويقلل من انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم بنسبة 50% تقريبًا، كما هو الحال مع الفيتوستيرول، تبين أيضًا أن ريسفيراترول يقطع إمدادات الدم عن السرطانات النامية ويمنع نمو الخلايا السرطانية.

صحة الأطفال

يحتوي الفول السوداني على نسبة وفيرة من البروتين عالي الجودة، الذي يدعم العضلات، ويعزز التعافي بعد النشاط البدني، ويحسن النمو البدني.

يمنع التدهور المعرفى

يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من النياسين والريسفيراترول وفيتامين E، وهى عناصر مؤثرة فى الحماية من مرض ألزهايمر والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

مفيد أثناء الحمل

يعتبر حمض الفوليك من العناصر الغذائية المهمة، خاصة أثناء الحمل لأنه يقلل من خطر الإصابة بالعيوب الخلقية للجنين، ويعتبر الفول السوداني مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك.