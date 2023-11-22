وزير النقل: نعمل على تحديث أسطول القطارات للخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل تولى مشروعاتها العاملة نفس الأهمية التى توليها لتنفيذ مشروعاتها الجديدة حتى تواكب الطفرة الحادثة فى مجال النقل السككى بالجر الكهربائى "النقل الأخضر" الصديق للبيئة، حيث وضعت وزارة النقل خطة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو للحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضي لها "أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم وكذلك الوحدات المتحركة" حيث إن الخط الثانى بجميع مكوناته يعمل منذ ما يقرب الربع قرن وقد تقادمت به بعض نظم التحكم والتشغيل وأصبح من الصعوبة توفير قطع الغيار اللازمة.

وأضاف الوزير، أن وزارة النقل تقوم حالياً بتحديث أسطول القطارات للخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق، حيث تم التعاقد على توريد 55 قطارا مكيفا جديدا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 23 قطار آخر للخط الأول للمترو، كما تم توريد 6 ‏قطارات وجرارين، بالإضافة إلى تحديث وصيانة الـ 39 قطارا، وتوريد 7 قطارات جديدة أخرى للخط الثاني ليصبح إجمالى القطارات العاملة على الخط 53 قطار، وبذلك يصبح زمن التقاطر 105 ثانية بدلاً من 165 ثانية.

وأضاف أن أعمال تحديث وصيانة قطارات الخط الثانى للمترو تأتى فى إطار إتجاه الدولة لتوفيركافة سبل الراحة والأمان لمستخدمى المترو وإستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد ركاب الخط والذى ينقل حالياً حوالى 1 مليون راكباً يومياً ، ومن المتوقع أن يزيد إعداد الركاب بالتزامن مع إفتتاح الجزئين الثانى والثالث للمرحلة الثالثة من الخط الثالث والذي سيعمل الخط الثالث بكامل طاقته والذى يتبادل الخدمة مع الخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة.