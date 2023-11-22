وزير الإسكان: تنفيذ الأعمال الأخيرة بمشروع "جنة" بمدينة دمياط الجديدة

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم حاليا تنفيذ الأعمال الأخيرة بمشروع "جنة" بمدينة دمياط الجديدة بإجمالى 87 عمارة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات لرئيس جهاز المدينة، بالمتابعة المستمرة، والاهتمام بجودة التنفيذ.

وتنفيذا لهذه التوجيهات، تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز ومديرو التنفيذ، مناطق مشروع الإسكان الفاخر "جنة" بالحى السادس، ومنها موقع 28 عمارة بالمجاورة 34، لمتابعة تنفيذ الأعمال الأخيرة بالمشروع.

وخلال الجولة، أوضح المهندس محمد خلف الله، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق والمشَّايات، وأعمدة الإنارة، والتجهيز لأعمال الزراعة، والمسطحات الخضراء، موجهاً بالالتزام التام بجودة التنفيذ للأعمال، طبقاً للمواصفات والبرنامج الزمنى للمشروع.

وانتقل رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ومرافقوه، لتفقد موقع 59 عمارة بمشروع "جنة" بالمجاورة 33، والتى تم الانتهاء بها من أعمال تنسيق الموقع، والتخطيط للطرق الداخلية، مشدداً على جهاز الإشراف بالحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال، والمتابعة اليومية لأعمال الرى، والصيانة للمزروعات، والمسطحات الخضراء.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد خلف الله، ومسئولو الجهاز، محطة تنقية مياه الشرب، والتى تعمل بطاقة 172 ألف م٣/يوم المغذية للمدينة، وميناء دمياط، وكذا تفقد المأخذ المغذى للمحطة من نهر النيل.

وخلال الجولة، أكد "خلف الله" مواصلة اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تقديم الخدمة بأعلى كفاءة لعناصر المنظومة بالمحطة، وكذلك أعمال رفع الكفاءة للمرحلة الأولى، وأعمال الصيانة الدورية للمأخذ، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى لتحقيق الاستفادة من كامل قدرة المحطة، لخدمة التوسعات الحالية والمستقبلية للمدينة.